Многодетные матери в Украине при определенных условиях имеют право досрочно выйти на пенсию, а также получить надбавку "за особые заслуги".

Законом Украины предусмотрено, что женщины, родившие и воспитавшие до 6-летнего возраста пять или более детей, имеют право досрочно выйти на пенсию по возрасту, пишет Политека.

Для таких многодетных матерей пенсионный возраст составляет 50 лет, если у них страховой стаж не менее 15 лет.

В страховой стаж за период до 2005 года засчитывается время, когда мать ухаживает за ребенком и не работает, максимум до достижения ребенком трех лет. После 2005 года в страховой стаж засчитываются периоды, когда женщина ухаживает за ребенком до трех лет при условии, что она получает соответствующую помощь от государства, пишет Политека.

Право на досрочный выход на пенсию также может получить многодетный отец, если мать даст соответствующее согласие, или если матери нет. Для мужчины, воспитавшего пять и более детей, возраст выхода на пенсию составляет 55 лет при наличии 20 лет страхового стажа.

Кроме того, многодетные матери, родившие и воспитавшие пять или более детей, могут получить пенсию за особые заслуги перед Украиной – это прибавка к пенсии, которая в зависимости от количества детей составляет 35-40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, который в 2025 году составляет 2361 грн.

Для оформления досрочной пенсии многодетным матерям следует обратиться в органы Пенсионного фонда не раньше, чем за месяц до 50 лет, и желательно не позднее, чем через три месяца после достижения этого возраста.

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