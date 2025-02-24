Ежедневный гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака, 24 февраля, если это важно, не торопитесь.

Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 24 февраля, передает Politeka.net.

Солнце будет находиться в знаке зодиака Рыбы — мечтательном и духовном месте для этого светила.

Это прекрасное время для изучения Таро, астрологии и оккультизма.

Как передает Политека, следующие несколько дней благоприятны для того, чтобы заняться делами, которые выделят вас из толпы.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 24 февраля.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Король Пентаклей

Не бойтесь, что вы что-то упускаете. У вас есть божественное предназначение, которое никто не может у вас отнять. Есть много возможностей, чтобы обойти.

Вам не нужно беспокоиться о том, что то, что вы хотите, закончится, потому что если это произойдет, значит, это не для вас.

Это ваша уникальность, которая принесет вам вещи, и то, что сохранит их там для вас, не только когда придет время, но и всегда. Мир полон безграничного изобилия.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Страх забавным образом заставляет вас чувствовать, что вы не можете избежать плохой ситуации, но правда в том, что, возможно, для этого потребуется время (больше, чем вы надеялись) и стратегия.

Возможно, вам придется сделать шаг назад и сделать вдох, чтобы успокоить свой разум. Вы можете лучше видеть вещи, когда немного расслабитесь.

Дверь, которую вам нужно открыть, может быть невидимой из-за стресса, который вы чувствуете. Как только ваш разум прояснится, вы легко ее заметите.

Гороскоп Таро на сегодня, 24 февраля, для всех знаков Зодиака - Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Мечей

Итак, вы в конечном итоге потеряли самообладание и позволили кому-то высказать свое мнение. Вы могли сжечь мост, но вы также можете его восстановить.

Требуется огромное мужество, чтобы признать, что вы перешли черту. Вы можете почувствовать, что проглотить свою гордость перед кем-то — это больше, чем вы можете вынести.

Вам не обязательно говорить им об этом, но вы можете признать свою высшую силу, чтобы добиться большего, а затем двигаться дальше.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Семерка Мечей

У вас отняли душевное спокойствие. Вам не оказали должного уважения, и это не нормально.

У вас есть право чувствовать себя расстроенным, но вы также можете использовать это как возможность стать более значимым человеком. Позвольте себе извлечь урок из этого опыта.

Дайте себе возможность расти, а не позволяйте кому-то другому заставить вас почувствовать себя опустошенным.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Когда вы ловите себя на том, что хватаетесь за соломинку и пытаетесь контролировать людей, места, ситуации или вещи, вы обнаруживаете, что жизнь на самом деле не так уж и счастлива. Страшно позволить миру идти своим чередом.

Но прелесть познания дара освобождения в том, что вы создаете доверие в своем сердце.

Вы можете узнать, что Вселенная не сбросит вас на голову, когда жизнь выйдет из-под контроля. Вы увидите, что, несмотря на все ваши страхи, вы в надежных руках.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Смерть

Вы начинаете лучше понимать, что вам нравится, а что нет, и это начало нового, удивительного приключения, в котором вы сможете выбирать свои пути и делать то, что соответствует вашей внутренней правде.

Да, грустно видеть вещи, которые ты когда-то любил, только в зеркале заднего вида, но как же волнительно видеть все, чего ты когда-либо хотел, прямо перед собой на протяжении всей оставшейся жизни!

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Влюбленные

Когда вы начинаете принимать решения, будь то по незнанию или по желанию, вы видите вещи по-другому. Вы больше не позволяете наивности быть вашим проводником.

Вы выбираете позволить своей радости и счастью стать светом вашей жизни и причиной, по которой вы движетесь вперед. Вы можете влюбиться в эту жизнь, которую вы создаете, делая по одному выбору за раз, но вам нужно с чего-то начать.

Гороскоп Таро на сегодня, 24 февраля, для всех знаков Зодиака - Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Мир

Вы поднимаетесь по лестнице успеха, и для этого вам пришлось наступить на несколько мозоль.

Вы можете даже не знать, как вы продержались так долго. Вы работали очень усердно, и для других это могло даже выглядеть легко.

Чтобы оставаться на вершине, вам потребуется продолжать упорствовать с тем же уровнем упорства. То, что вы достигли своей цели, не означает, что это путешествие окончено.

Это значит, что все только начинается, и вам предстоит стать воином в своей жизни.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Жезлов

Вы делаете слишком много работы, сейчас, и вам нужно отпустить часть этого, иначе вы просто истощите себя и быстро дойдете куда угодно. Вы думали, что это единственный путь, но это не так.

Правда в том, что даже если вы сосредоточитесь на чем-то одном лишь на короткое время, вы все равно достигнете успеха — возможно, даже большего, чем вы ожидали, выполняя кучу мелких дел каждый день.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Четверка Кубков

Вы цените то, что имеете в своей жизни. Вот почему, когда вы чувствуете, что кто-то имеет позицию превосходства, вы расстраиваетесь и даже злитесь.

Вы не сможете изменить образ мышления других, даже если попытаетесь, но вы можете использовать свою жизнь как образец для хорошей жизни, и, будем надеяться, они поймут, что вы делаете, и повысят свою осведомленность, возможно, даже улучшат свое положение.

Гороскоп Таро на сегодня, 24 февраля, для всех знаков Зодиака - Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Солнце

Вы полны жизни и желания делать то, что вы еще не делали. Вы видите мир как карту возможностей, которые вы хотели бы исследовать.

Вы можете не знать, с чего начать прямо сейчас, но вы можете жить в этом моменте и делать все, что в ваших силах. Ставьте цели. Мечтайте и наслаждайтесь собой на всем пути.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Дьявол

Вам не нужно поддаваться образу мышления, который в долгосрочной перспективе принесет вам вред.

У вас есть возможность выбрать иное, даже если это трудно. Вы можете чувствовать запах собственной слабости прямо сейчас, и это то, что пугает вас больше всего.

Но помните, что видеть вещи такими, какие они есть, — это первый шаг к исцелению. Продолжайте ставить одну ногу впереди другой.

Вы почти преодолели этот порог боли и вступили в новую жизнь.

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