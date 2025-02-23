Украинцам рассказали о выплатах на детей в 2025 году, узнайте, кто сможет получить больше 100 тысяч гривен.

В 2025 году в Украине будут выплачивать пособие на детей, стало известно, кто сможет получить более 100 тысяч гривен, сообщает Politeka.net.

Кто сможет получить выплаты на детей в 2025 году более 100 тысяч гривен:

Так, для официально работающих украинок минимальный размер декретных будет составлять 7100 гривен в месяц, максимальная выплата 106 500 гривен в месяц - сумма рассчитана исходя из годовой зарплаты до момента выхода в декрет.

Выплаты на детей в 2025 году:

Неработающим женщинам выплата пособия составляет 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, это 25% от 3028 гривен - 757 гривен в месяц.

После рождения ребенка или усыновления общая сумма пособия от государства – 41 280 гривен.

10320 грн получит мать после рождения или после усыновления, 860 грн - выплачивают каждого места в течение трех лет.

Как передает Политека, сумма выплаты на детей в 2025 году не зависит от количества детей в семье.

Предусмотрены также и выплаты на детей, которые находятся под опекой/под опекуном.

Алиментные выплаты на детей в 2025 году предусмотрены, если родители не платят алименты или уклоняются от выплаты пособия:

Гарантированная сумма алиментов детям составляет:

если дети в возрасте до 6 лет – 1281,50 гривен;

от 6 до 18 лет – 1598 гривен.

Максимальный размер алиментов составляет 25630 грн - для детей до 6 лет, и 31960 гривен - от 6 до 18 лет - не более 10 прожиточных минимумов на одного ребенка.

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