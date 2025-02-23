В 2025 году в Украине будут выплачивать пособие на детей, стало известно, кто сможет получить более 100 тысяч гривен, сообщает Politeka.net.
Кто сможет получить выплаты на детей в 2025 году более 100 тысяч гривен:
Так, для официально работающих украинок минимальный размер декретных будет составлять 7100 гривен в месяц, максимальная выплата 106 500 гривен в месяц - сумма рассчитана исходя из годовой зарплаты до момента выхода в декрет.
Выплаты на детей в 2025 году:
Неработающим женщинам выплата пособия составляет 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, это 25% от 3028 гривен - 757 гривен в месяц.
После рождения ребенка или усыновления общая сумма пособия от государства – 41 280 гривен.
10320 грн получит мать после рождения или после усыновления, 860 грн - выплачивают каждого места в течение трех лет.
Как передает Политека, сумма выплаты на детей в 2025 году не зависит от количества детей в семье.
Предусмотрены также и выплаты на детей, которые находятся под опекой/под опекуном.
Алиментные выплаты на детей в 2025 году предусмотрены, если родители не платят алименты или уклоняются от выплаты пособия:
Гарантированная сумма алиментов детям составляет:
если дети в возрасте до 6 лет – 1281,50 гривен;
от 6 до 18 лет – 1598 гривен.
Максимальный размер алиментов составляет 25630 грн - для детей до 6 лет, и 31960 гривен - от 6 до 18 лет - не более 10 прожиточных минимумов на одного ребенка.
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