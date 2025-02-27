Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский поделился с поклонниками рецептом нежного пюре из зеленого горошка.

Он отметил, что блюдо можно хранить в холодильнике несколько дней без потери вкуса и текстуры. В своем Instagram "Мастер Шеф" Ярославский опубликовал пошаговые инструкции и раскрыл секрет идеальной консистенции, пишет Politeka.net.

Ингредиенты на 4 порции:

— 400 г зеленого горошка

— 100 г лука

— 60 г свежего шпината

— 15 г растительного масла

— 50 г сливочного масла

— соль и перец по вкусу

Как приготовить пюре из зеленого горошка по рецепту Ярославского

Сначала нарезанный лук обжаривают в сотейнике на среднем огне, периодически помешивая, пока он не станет золотистым.

Затем добавляют зеленый горошек и заливают его водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала овощи, подмечает "Мастер Шеф" Ярославский. После добавляют соль и варят на слабом огне 5–7 минут, пока горошек не станет мягким. На этом этапе можно добавить ароматные травы, например, тимьян, как это делает сам Ярославский, добавляет Politeka.net.

Затем кладут листья шпината, доводят до кипения и сразу снимают с огня. Смеси дают немного остыть, после чего тщательно пробивают блендером до максимально шелковистой текстуры. "Мастер Шеф" Ярославский рекомендует использовать «барный» блендер, который лучше справляется с задачей.

Полученную массу протирают через сито для идеальной гладкости. Если пюре получается слишком густым, можно добавить немного бульона или воды. Затем его снова разогревают на слабом огне, постоянно помешивая, добавляют сливочное масло, соль и перец по вкусу, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

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