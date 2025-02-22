Новые штрафы с 1 марта 2025 года в Украине стало известно, кого накажут после введения обновленных требований Министерства финансов.

В 2025 году в Украине ожидают новые штрафы с 1 марта, вступили в силу обновленные требования к использованию регистраторов расчетных операций (РРО) и программных РРО (пРРО), передает Politeka.net.

Так, Министерство финансов утвердило новую форму фискальных чеков, теперь предприниматели должны адаптировать кассовые аппараты к 1 марта 2025 года.

Если предприниматель не выполнит требования до 1 марта, его оштрафуют.

Новые штрафы с 1 марта 2025 для РРО/пРРО?

РРО или пРРО является обязательным для хозяйствующих субъектов, осуществляющих расчетные операции с физическими лицами.

Не будут штрафовать с 1 марта предпринимателей первой группы единого налога, которые не продают подакцизные товары и не работают в сфере общественного питания.

Для физического лица-предпринимателя на едином налоге 2-3 групп (без продажи подакцизных товаров, ювелирных изделий, лекарств и т.п.) 1 марта грозят следующие штрафы:

25% от стоимости товаров или услуг за первое нарушение и 50% за повторное.

Для предпринимателей в сфере игорного бизнеса, продажи подакцизных товаров или обмена валют штрафы 100% стоимости товаров или услуг за первое нарушение, 150% за повторное.

ФЛП, которые должны использовать РРО, идет о ювелирных изделиях, технически сложных товарах, медикаментах, речь идет о таких штрафах: 100% стоимости реализованных товаров или услуг на первый раз, 150% за повторное нарушение.

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