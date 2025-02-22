Доплату по перечисленным пенсиям пенсионеры обычно получают в июне вместе с выплатами за апрель и май.

С 1 апреля в Украине начинается перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, однако перерасчет пенсий касается всех украинцев, сообщает Politeka.net.

Большинство пенсионеров получат перерасчет пенсий автоматически, но есть случаи, когда нужно лично обратиться в Пенсионный фонд.

Перерасчет пенсий касается тех, кто на 1 марта отработал два года, или тех, у кого с момента назначения пенсии или ее последнего перерасчета прошло 24 месяца.

По словам независимого консультанта по пенсионным вопросам Сергея Коробкина, работающие пенсионеры, которые накопят два года стажа после 1 марта, имеют право обратиться в ПФУ самостоятельно, пишет Политека.

Например, если человек вышел на пенсию в мае 2023 года и продолжает работать, то его перерасчет произойдет не автоматически в апреле, а только после обращения в Пенсионный фонд в мае.

Доплату по перечисленным пенсиям пенсионеры обычно получают в июне вместе с выплатами за апрель и май. Это объясняется тем, что отчеты об уплате единого социального взноса за первый квартал поступают в ПФУ в мае.

Перерасчет пенсий производится только для пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту и продолжают работать. Те, кто получает пенсию за выслугу лет, могут рассчитывать на перерасчет только после достижения пенсионного возраста.

Источник: На пенсии.

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