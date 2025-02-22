Из-за инвентаризации пенсионных выплат часть украинцев могут лишить значительных сумм пенсии - это стало результатом состоявшихся в последнее время внутренних проверок Пенсионного фонда, сообщает Politeka.net.

Женщина с 37-летним стажем, вышедшая на пенсию еще в 2005 году, пережила сокращение своей пенсии почти вдвое после проведенной инвентаризации.

Сначала ее пенсия составляла около 4 000 гривен, что было на 20% больше средней по стране, но после проверки размер выплаты уменьшился до 1 600 гривен. Оказалось, что коэффициент зарплаты, в свое время 2,18066 (что означает вдвое более высокую зарплату по сравнению со средним уровнем по стране), резко снизили до 0,5, что существенно повлияло на размер пенсии. Сначала сумма пенсии была снижена до 958 гривен, а затем повышена до минимальной – 1 638 гривен.

Как пишет Политека, этот случай стал возможным из-за сомнений Пенсионного фонда относительно достоверности справок о зарплате, предоставленных женщиной. Вместо указанных в справках сумм за 70-е годы фонд внес отсутствующие значения, что фактически изменило размер ее пенсии. За 2020 год также была изменена и пенсия другого пенсионера, у которого была удалена справка о зарплате до 2000 года.

Несмотря на то, что процедура инвентаризации не была обоснована должным образом и пенсионеры не получили соответствующие акты, такая проверка привела к значительным изменениям в выплатах.

Напомним, согласно статье 40 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который вступил в силу в 2004 году, для расчета пенсии обязательно брали зарплату за любые 5 лет до 2000 года и за все периоды работы с 1 июля 2000 года до момента назначения пенсии.

Источник: Напенсии.

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