Салат из пекинской капусты – это доступное, очень легкое в приготовлении и полезное блюдо, но по этому рецепту от звезды "Мастер Шеф" – еще и невероятно вкусное.

Ольга Рябенко, прославившаяся благодаря шоу "Мастер Шеф", показала, как сделать обычный салат из пекинской капусты максимально вкусным, сообщает Политека.

Этот рецепт салата из пекинской капусты универсален, для его приготовления вы можете использовать овощи, которые у вас есть, например, свежий огурец или сладкий перец.

Вместо вредного майонеза или просто скучной сметаны или йогурта для заправки салата из пекинской капусты звезда "Мастер Шеф" советует приготовить легкий и очень вкусный соус, пишет Политека.

Ольга Рябенко из "Мастер Шеф" для приготовления салата из пекинской капусты берет:

1 головку пекинской капусты

1 морковь

1 сладкий перец или огурец

4 вареных яйца (разделяем на белки и желтки)

70 г ароматного растительного масла

2 ст.л. сметаны 20%

1 ч.л. горчицы

сок четвертинки лимона

соль и молотый перец

сушеный чеснок – 1 ч.л.

Чтобы приготовить салат из пекинской капусты, пекинскую капусту звезда "Мастер Шеф" нарезает не очень тонко, морковь натирает на крупной терке или специальной для моркови по-корейски, огурец или перец тонко нарезает. Также нарезаем яичные белки.

Для заправки смешиваем до однородности желтки вареных яиц, растительное масло, лимонный сок, горчицу, сметану, сушеный чеснок, соль и перец по вкусу.

К нарезанным ингредиентам звезда "Мастер Шеф" добавляет заправку и хорошо перемешивает – и идеальный салат из пекинской капусты готов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт нежной творожной запеканки без муки и манки.

Также Politeka писала, что судья "Мастер Шеф" Ярославский раскрыл свой фирменный рецепт борща.

Кроме того, Политека рассказывала, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился улучшенным рецептом торта "Наполеон".