Графики отключения света 21 февраля 2025 года, украинцам рассказали, будут ли их вводить в эту пятницу.

В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы, стало известно, будут ли графики отключения света 21 февраля 2025, передает Politeka.net.

Потребление электроэнергии остается высоким, сообщают в Укрэнерго.

Необходимость в экономном потреблении сохраняется, поэтому в Укрэнерго просят не включать сразу несколько мощных электроприборов одновременно.

При экономном использовании электроэнергии вводить графики отключения света 21 февраля 2025 года не будут.

Как передает Политека, проблема в некоторых населенных пунктах графики отключения света 21 февраля 2025 года все же введут.

В ДТЭК сообщили, что для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий будут проводиться профилактические работы в пределах Бородянской поселковой территориальной громады Киевской области.

Графики отключения света 21 февраля 2025 в Киевской области: 21 февраля 2025 09:00:00

Плановая дата и время включения: 21 февраля 2025 15:00:00

Название улиц: ул. Вокзальная, Дружнянский переулок.

Также до конца недели "Прикарпатьеоблэнерго" запланировало работы по обслуживанию сети.

Поэтому графики отключения света 21 февраля 2025 будут в Коломне.

21 февраля с 09:00 по 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в Коломне на улицах: Рынок и Драгелюка

Напомним, что ночью враг атаковал дронами энергообъекты в Одесской области.

Энергетики делают все возможное для скорейшей ликвидации последствий российских ударов по гражданской критической инфраструктуре, чтобы не вводить графики отключения света 21 февраля 2025 года.

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Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.

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