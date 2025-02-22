Они слышат взрывы как днем, так и ночью, но многие люди отказываются уезжать, потому что не хотят покидать свой дом в пользу оккупантов.

Жители прифронтовой Новопавловки на Днепропетровщине оказались под постоянными обстрелами российскими авиабомбами и дронами, и из-за этого многие вынуждены покидать свои дома, сообщает Politeka.net.

Местные жители рассказали Суспільному, как живут под постоянными обстрелами.

Несмотря на постоянную опасность, 95-летняя Мария, проживающая в Новопавловке с самого рождения, отказывается покидать родной дом. Вместе с ней остаются сын Владимир и невестка Ольга.

Мария говорит, что всю жизнь она вложила в этот дом и не готова оставить его даже под угрозой обстрелов. "Я здесь родилась - здесь и буду умирать", - отмечает женщина, добавив, что не хочет стать обузой для своих детей, ведь ее ноги очень больны, пишет Політека.

Она слышит взрывы как днем, так и ночью, но отказывается выезжать, потому что не хочет покидать свой дом в пользу оккупантов. Невестка Ольга добавила, что обстрелы со стороны российских войск происходят почти каждый день, и страшнее всего это слышны взрывы ночью.

"Хоть я им не отдам, почему я свой труд буду отдавать оккупантам. Пусть идут, ищут себе. Взрывы слышим и днем, и ночью. Мне досадно за детей и внуков. Вот и все. А я войну видела, 41-й год, я ее видела" — сказала женщина.

В соседнем доме живут 62-летний Олег и его супруга. Семья также не планирует покидать свое новое жилье. Полгода назад супруги эвакуировались из-под Курахово в Донецкой области, где их дом был полностью разрушен. Олег объяснил, что хотя и нашли новое жилье в Новопавловке, у них нет денег на аренду другого жилья и не хотят во второй раз покидать свой дом.

"Не за что выезжать. Прилетит пусть, лучше остаться здесь. А куда нам выезжать? Это не временное. На мою пенсию или на пенсию жены нам хватит заплатить только за дом, даже за коммунальные не хватит", — жалуется Олег.

Экспредседатель Новопавловской общины Николай Гаврилов сообщил, что из-за приближения фронта из села уехало более половины жителей. Хотя принудительная эвакуация не объявлена, местные власти призывают людей переселяться в более безопасные районы области.

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