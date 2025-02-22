Несмотря на то, что подкармливают собаку, она нуждается в временном убежище, пока его хозяин находится на службе.

В Черновцах местные жители обратили внимание на историю собаки породы хаски, которая ежедневно приходит к подъезду, где жил его хозяин, мобилизованный на службу в ВСУ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила директор департамента социальной политики Черновицкого горсовета Наталья Фрунзе, которая также заметила хаски у здания департамента и узнала трогательную историю этого животного.

Когда-то хаски был бездомным, но нашел дом, а теперь не покидает место, где испытал счастье.

"Этот красивый хаски остался один. Его хозяина мобилизовали, и теперь он каждый день ждет у подъезда. Он не ищет другого дома – просто ждет", – написала Фрунзе.

Как рассказали соседи мобилизованного мужчины, военного ВСУ, этот хаски когда-то был бездомным, пишет Політека. Несколько месяцев назад он нашел хозяина, предоставившего ему крышу, заботу и любовь: "Впервые за долгое время он стал счастливым. Они были неразлучны. А теперь осталась только верность".

Несмотря на то, что коллеги Фрунзе подкармливают собаку, она нуждается в временном убежище, пока его хозяин находится на службе.

"Хозяин обязательно вернется. И я уверена, что первое, кого он будет искать - это своего друга, который так преданно его ждет", - отметила Наталья Фрунзе.

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