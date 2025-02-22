Блины чаще всего готовят на молоке, сыворотке или кефире, но звезда "Мастер Шеф" поделилась постным рецептом вкуснейших блинов на основе воды.

Звезда шоу "Мастер Шеф – 12" Мирослава Пекарюк поделилась простым рецептом блинов на основе газированной минеральной воды, а также предложила интересную начинку для них, пишет Политека.

Ингредиенты для теста на блины:

350 мл газированной минеральной воды

150 г муки

4 ст.л. растительного масла (звезда "Мастер Шеф" использует обычное подсолнечное)

1 ст.л. сахара

щепотка соли

Подавать блины на этот раз участница "Мастер Шеф" решила с рыбной начинкой – очень оригинально и вкусно, сообщает Политека. Нам понадобится:

150 г филе тилапии

2 морковки среднего размера

1 луковица

5 ст.л. томатов пелати

1 ч.л. сахара

соль, молотый перец, паприка – по вкусу

зеленый лук – по вкусу

В миску к просеянной муке участница "Мастер Шеф" добавляет газированную воду, растительное масло, сахар, соль и размешивает тесто на блины до однородности, чтобы не было комочков. Жарим блины, как обычно, на разогретой сковороде до румяности с обеих сторон.

Лук звезда "Мастер Шеф" нарезает полукольцами, морковь натирает на крупной терке, томаты пелати перебивает до однородности. Жарим лук с морковью, приправляем солью, сахаром, добавляем томаты и тушим все вместе.

Рыбу нарезаем на большие кусочки и приправляем солью, перцем, паприкой. Даем несколько минут промариновать, а затем быстро обжариваем рыбу на разогретой сковороде на малом огне примерно по 30 секунд с обеих сторон.

Блины звезда "Мастер Шеф" разрезает пополам, выкладывает начинку и складывает блинчики в треугольники. Блины с начинкой перекладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

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