Звезда шоу "Мастер Шеф – 12" Мирослава Пекарюк поделилась простым рецептом блинов на основе газированной минеральной воды, а также предложила интересную начинку для них, пишет Политека.
Ингредиенты для теста на блины:
- 350 мл газированной минеральной воды
- 150 г муки
- 4 ст.л. растительного масла (звезда "Мастер Шеф" использует обычное подсолнечное)
- 1 ст.л. сахара
- щепотка соли
Подавать блины на этот раз участница "Мастер Шеф" решила с рыбной начинкой – очень оригинально и вкусно, сообщает Политека. Нам понадобится:
- 150 г филе тилапии
- 2 морковки среднего размера
- 1 луковица
- 5 ст.л. томатов пелати
- 1 ч.л. сахара
- соль, молотый перец, паприка – по вкусу
- зеленый лук – по вкусу
В миску к просеянной муке участница "Мастер Шеф" добавляет газированную воду, растительное масло, сахар, соль и размешивает тесто на блины до однородности, чтобы не было комочков. Жарим блины, как обычно, на разогретой сковороде до румяности с обеих сторон.
Лук звезда "Мастер Шеф" нарезает полукольцами, морковь натирает на крупной терке, томаты пелати перебивает до однородности. Жарим лук с морковью, приправляем солью, сахаром, добавляем томаты и тушим все вместе.
Рыбу нарезаем на большие кусочки и приправляем солью, перцем, паприкой. Даем несколько минут промариновать, а затем быстро обжариваем рыбу на разогретой сковороде на малом огне примерно по 30 секунд с обеих сторон.
Блины звезда "Мастер Шеф" разрезает пополам, выкладывает начинку и складывает блинчики в треугольники. Блины с начинкой перекладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.
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