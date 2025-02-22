В условиях разрушений и экономического спада сотни тысяч украинцев остались без работы.

За три года войны украинский рынок труда потерял около 40% рабочих мест из-за разрушения предприятий, оккупации территорий и экономических проблем, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой в интервью СМИ.

Он отметил, что внедрение отдаленной работы явилось важным фактором для поддержки рынка труда во время войны. Многие украинцы смогли сохранить свои рабочие места, даже несмотря на постоянную угрозу со стороны России. Осовой подчеркнул, что наибольшие потери понесли работники восточных и южных регионов, где боевые действия и оккупация привели к закрытию заводов, фабрик, сельскохозяйственных предприятий и предприятий сферы услуг.

Как сообщает Политека, в условиях разрушений и экономического спада сотни тысяч украинцев остались без работы, особенно в промышленных городах, которые до войны были экономическими центрами регионов, но сейчас либо разрушены, либо находятся в зоне боевых действий.

Несмотря на это Федерация профсоюзов Украины продолжает защищать права работников. В 2024 году было рассмотрено более 7500 обращений, в том числе 142 дела дошли до суда, что позволило выиграть более 10,77 млн. грн. в пользу работников.

Война изменила деятельность профсоюзов, но они продолжают выполнять свою миссию – защиту прав работников. Осовой отметил, что даже в таких сложных условиях Федерация работает над усовершенствованием законодательства, чтобы облегчить положение украинских рабочих.

Главной задачей на ближайшие годы является возобновление рынка труда. Для этого следует не только восстанавливать разрушенные предприятия, но и создавать новые возможности для трудоустройства в условиях послевоенного восстановления. Осовой подчеркнул, что, несмотря на военное положение, Украина должна совершенствовать трудовое законодательство, адаптируя его к новым реалиям и обеспечивать достойные условия труда для каждого гражданина.

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