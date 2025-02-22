Планируют повысить тариф на вывоз мусора, что вызвало возмущение среди местных жителей – однако в компании дали объяснения и назвали причины удорожания, сообщает Politeka.net.

В то же время, компания объясняет, что повышение стоимости обусловлено не только ростом затрат на материалы и ремонты, но и убыточностью предприятия. Текущий тариф не покрывает потребности предприятия.

Речь идет о повышении тарифа в Калуше Ивано-Франковской области. Новый тариф предполагает включение расходов на вывоз крупногабаритного и ремонтного мусора.

Как сообщает Политека, для жителей города стоимость услуг и новый тариф составит 55,55 грн в месяц (увеличение на 22 грн), а для жителей сел тариф на вывоз мусора составит — 48,25 грн (дополнительно 14,49 грн) . Тариф уже включает в себя нормы на вывоз крупногабаритного мусора (0,005 куб. м в год на одного человека) и ремонтного мусора (0,015 куб. м в год на одного человека).

Для вывоза крупногабаритного мусора в городе будет организован пункт приема по ул. Хмельницкого, 82, куда жители смогут приносить ненужные вещи в любое удобное время.

Для сельских жителей предусмотрен вывоз крупногабаритного мусора со двора раз в месяц при условии, что техника сможет заехать на улицу.

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