Чтобы получить пенсию через банк, необходимо соблюдать определенные требования к счету.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило о требованиях к банковским счетам для зачисления пенсий, сообщает Politeka.net.

Согласно действующему законодательству, пенсия может выплачиваться через отделение АО «Укрпочта» или через банк, и пенсионер самостоятельно выбирает способ получения выплат.

Для лиц, ставших внутренне перемещенными лицами до 24 февраля 2022, пенсия выплачивается исключительно через счета АО «Ощадбанк».

Чтобы получить пенсию через банк, необходимо соблюдать следующие требования к счету:

счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков;

счет должен быть открыт специально для зачисления пенсионных и других социальных выплат;

счет должен быть активным.

В заявлении для назначения или перерасчета пенсии (если выбран способ выплаты через банк) нужно указать номер счета в международном формате IBAN, состоящий из 29 цифр и букв, сообщает Політека.

Международный номер банковского счета можно узнать через мобильное приложение банка или обратившись в отделение финансового учреждения.

Если пенсионер изменяет банковские реквизиты или банк, он должен уведомить об этом орган Пенсионного фонда для обеспечения своевременных выплат. Это можно сделать дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.