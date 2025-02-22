В Украине стандартный пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 лет, но есть категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию.

Досрочно выйти на пенсию в 45 лет могут граждане, профессии которых предусматривают тяжелые или опасные условия труда, пишет Политика.

Как пишет 24 канал, в категории лиц, которые могут претендовать на досрочную пенсию, входят, прежде всего, военнослужащие.

Лица, проходившие службу в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и других силовых структурах, могут выйти на пенсию по выслуге лет после 25 лет службы. Это правило касается не только военных, но и других служб в области обороны и безопасности, сообщает Политека.

Право на досрочный выход на пенсию имеют полицейские, сотрудники СБУ, Государственного бюро расследований и других спецслужб имеют право на досрочную пенсию после 25 лет службы. Такая льгота дает возможность выхода на пенсию на 15 лет раньше стандартного возраста.

Работавшим в условиях повышенной опасности, в частности спасателям, предусмотрена возможность выйти на пенсию досрочно. Это относится ко всем лицам, чьи профессии связаны с экстремальными условиями труда. Кроме этого, согласно украинскому законодательству шахтеры, металлурги, химики и работники, работающие во вредных и тяжелых условиях, также могут претендовать на пенсию в 45 лет при наличии соответствующего страхового стажа.

Медицинские работники, атомщики и другие специалисты, выполняющие свою работу в условиях высокого уровня опасности или вредных воздействий, также имеют право на досрочный уход на пенсию.

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