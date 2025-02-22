В Украине планируется внедрение новой системы оплаты штрафов за нарушение ПДД, которая позволит осуществлять платежи без использования терминалов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

По его словам, система находится на этапе пилотного запуска и должна сделать процесс оплаты штрафов более удобным как водителям, так и патрульным полицейским.

Политека сообщает, что Белошицкий напомнил, что с 2015 года в Украине используются терминалы для оплаты штрафов на месте, однако эти устройства уже устарели. Новая система оплаты штрафов, основанная на QR-кодах, позволит полицейским и водителям быстро и удобно производить платежи с помощью телефонов.

Разработку новой системы оплаты штрафов осуществляют совместно с Ощадбанком, который до этого поддерживал старую систему. Пилотный проект уже запущен в Черновицкой и Винницкой областях, и первые результаты показали его эффективность и удобство.

Следующим этапом станет расширение проекта на всю страну и Киев станет первым городом, где полностью перейдут на оплату штрафов через QR-код. В столице все патрульные экипажи получат новую систему и терминалы будут постепенно заменены.

Полиция уверена, что нововведение сделает процесс уплаты штрафов быстрым, безопасным и экономичным для государства. Официальное объявление о переходе Киева на новую систему ожидается в ближайшее время.

Источник: РБК-Украина.

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