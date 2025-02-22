Семьи погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины имеют право на получение выплат, которые их родные не успели получить к своей гибели.

Это касается таких выплат , как компенсации за неиспользованные отпуска, пособие на оздоровление или решение материальных проблем, пишет Политека.

Как сообщило Министерство обороны Украины, близкие родственники погибшего военнослужащего имеют право на выплаты того денежного довольствия, которое было приобретено до его гибели, но не успело быть получено. Если у погибшего не было близких родственников, то эти средства получают законные наследники.

Какие выплаты могут получить родственники погибшего военного

В список выплат, которые могут получить родственники, входит помощь по оздоровлению, материальная помощь для решения социальных проблем, а также компенсация за неиспользованные отпуска. Все эти выплаты будут предоставлены при условии, что военный получил право на их получение, но не успел воспользоваться ими из-за своей гибели, сообщает Политека.

В частности, компенсация за неиспользованный основной и дополнительный ежегодные отпуска также включена в перечень выплат. Семья погибшего имеет право на получение этих компенсаций согласно действующим нормам законодательства. Эти выплаты являются важной поддержкой для семей, потерявших своих близких в войне, и обеспечивающих их финансовую поддержку на период оправления после потери.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, в каком случае 65-летние украинцы имеют право на пенсию почти в 12 тысяч при минимальном стаже.

Также Politeka писала, что судья после увольнения получил немалую сумму: он решил, что ему мало, и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.