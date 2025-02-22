В марте 2025 украинки, которым исполнится 60 лет, будут иметь право на льготы, включающие ряд бесплатных услуг или скидок.

Льготы для украинских пожилых людей остаются важной составляющей социальной поддержки, сообщает Politeka.net.

В марте 2025 украинки, которым исполнится 60 лет, будут иметь право на льготы, включающие ряд бесплатных услуг или скидок. Важно знать, какие льготы доступны и как их оформить.

Вот некоторые из основных льгот для женщин старше 60 лет:

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Женщины, которым было 60 лет, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, включая пригородные автобусы и электропоезда. Однако эта льгота не распространяется на метро и такси.

Льготы на скидку на коммунальные услуги

Пенсионерки, работавшие в образовательных, медицинских или культурных учреждениях в сельской местности и продолжающие проживать там, могут получить полное возмещение расходов на коммунальные услуги, сообщает Политека.

Женщины, проживающие в городах или работавшие в других отраслях, могут получить субсидию на коммунальные услуги, если их расходы превышают обязательный платеж. Субсидию можно оформить через Пенсионный фонд Украины или через портал "Дія".

Освобождение от земельного налога

Пенсионерки могут иметь такую ​​льготу – быть освобождены от уплаты земельного налога, если они владеют земельным участком определенного размера. В частности, льгота распространяется на участки дачи, гаража, садоводства, застройки в городе, личного сельского хозяйства и другие.

Бесплатные юридические услуги

Женщины старше 60 лет могут получить льготу в виде бесплатной правовой помощи или значительных скидок на консультации, подготовку документов и решение юридических вопросов.

Эти льготы доступны при наличии пенсионного удостоверения и могут значительно облегчить жизнь пожилых людей в Украине.

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