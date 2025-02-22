В рамках мобилизации в Украине каждый военнообязанный должен состоять на военном учете и вместе с тем соблюдать его правила.

Законодательство определяет конкретные основания, по которым граждане могут быть сняты с учета даже при мобилизации в Украине, сообщает Politeka.net.

Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" разъяснили важные аспекты этого процесса.

Согласно действующим нормативным актам, в частности Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и постановлением Кабмина №560 от 16.05.2024 года, есть несколько оснований для снятия с военного учета, сообщает Политека.

Первое основание – смена места жительства. Во время военного положения и мобилизации в Украине это возможно только с разрешением Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Также это касается убытия за границу. Кроме этого, с учета снимают и тогда, когда человек учится в военных учебных заведениях. Это касается лиц, поступивших в учреждения профессионального высшего военного образования или высших военных учебных заведений. Такие лица относятся на учет непосредственно в этих учреждениях даже во время мобилизации в Украине.

Также основанием для снятия с военного учета является ситуация, когда лицо приговорено к лишению свободы или к нему применены принудительные меры медицинского характера. Последнее основание – зачисление в военный оперативный резерв или в ВСУ. Это может относиться к бывшим военным, участникам АТО и ООС.

После того, как лицо будет снято с учета в своем ТЦК, ему необходимо в течение семи дней встать на военный учет в другом ТЦК или органе, где он будет состоять на учете.

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