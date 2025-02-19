В Харькове суд приговорил мужчину, который пытался избежать прибытия в ТЦК во время мобилизации в Украине, сославшись на свою работу.

Учитывая всеобщую мобилизацию в Украине, злоумышленника признали виновным в уклонении от призыва во время военного положения, сообщает Politeka.net .

Как информирует пресс-служба Харьковской городской прокуратуры в Telegram, на фоне мобилизации в Украине в ноябре 2023 года мужчина получил "боевую" повестку, которая обязывала его прибыть в Киевский районный территориальный центр комплектации и социальной поддержки. Харьков. После прохождения военно-врачебной комиссии, признавшей его годным к службе, ему была выдана еще одна повестка для отправки в воинскую часть, сообщает Политека.

Однако, несмотря на всеобщую мобизизацию в Украине, мужчина не явился в определенный срок и впоследствии подал письменное заявление, в котором отказался от призыва. Как объяснил обвиняемый, он не желал покидать свою работу, из-за чего не выполнил требование.

Решение суда

Учитывая мобилизацию в Украине, на основании отказа мужчины от призыва, прокуратура Харькова обвинила мужчину в уклонении от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет ограничения свободы. В ходе судебного разбирательства обвиняемый не признал свою вину. Также отмечено, что этот приговор еще может быть обжалован. В настоящее время длится срок подачи апелляции.

Последние новости Украины:

Как писала Politeka, В одном из украинских городов планируется ограничение теплоснабжения: известно, кому следует быть готовыми.

Как сообщала Politeka, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Также Politeka информировала о том, что Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.