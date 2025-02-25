Начиная с февраля 2025 года, украинцы начали получать в своих платежках от "Нефтегаза" дополнительную сумму на обслуживание газовых систем многоквартирных домов, сообщает Politeka.net .

Как пояснили представители "Нафтогаза", это счета за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Однако некоторые потребители жалуются, что получили сумму, превышающую ежемесячную оплату газа.

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Как сообщают клиенты компании в соцсетях, суммы на "третьих платежках" варьируются, но часто превышают тысячу гривен. Одной из таких жалоб является сообщение женщины, получившей счет за техобслуживание на сумму 1250 грн. Потребители возмущены, ведь в платежках говорится об услуге, которую они не используют, и о трубах, которых они, по их словам, даже не видели, сообщает Политека.

Компания "Нафтогаз" объяснила, что "третья платежка" - это плата за обслуживание внутренних систем газоснабжения многоквартирных домов. При этом начисления будут производиться только один раз в три или пять лет в зависимости от плана технического обслуживания. Суммы в платежках могут варьироваться в зависимости от региона, протяженности внутридомовых газовых сетей и количества квартир в здании, добавляют в "Нефтегазе".

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Платежки за техобслуживание будут отдельными от касающихся распределения газа. В то же время, жители домов должны быть внимательны и платить за техобслуживание по реквизитам, указанным в платежках. Также в "Нефтегазе" отметили, что объявления о техобслуживании газовых систем будут размещаться на домах за десять дней до проведения работ.

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