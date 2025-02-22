Эта сумма актуальна только для общих случаев выплат пенсий и не учитывает льготные категории населения.

Оформить пенсию в Украине можно не только при достижении пенсионного возраста или необходимого страхового стажа, но и при соблюдении определенного уровня минимальной заработной платы, сообщает Politeka.net.

Чтобы рассчитать необходимый уровень зарплаты для получения пенсионного начисления, был использован пенсионный калькулятор.

В частности, мужчина, планирующий выйти на пенсию в феврале 2025 года в 60 лет, должен иметь 32 года страхового стажа и заработную плату не менее 4830 гривен. В таких условиях размер его пенсии составит 1693 гривны, сообщает Политека.

Эта сумма актуальна только для общих случаев и не учитывает льготные категории населения, включая ветеранов войны, детей войны, почетных доноров или лиц с особыми заслугами перед Родиной.

Напомним, что судьи местных, апелляционных и Верховного Суда после ухода в отставку не получают обычную пенсию, а так называемое ежемесячное пожизненное денежное содержание.

Основное условие получения такой выплаты — выход судьи в отставку. Возраст для этого должен быть не меньше: 62 года — для мужчин, 60 лет — для женщин.

Согласно действующим нормам, размер ежемесячного пожизненного содержания не может быть менее 50% зарплаты действующего судьи соответствующего уровня. В то же время, если у судьи более 20 лет стажа, за каждый дополнительный год предусмотрена доплата в 2%.

Источник: Телеграф.

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