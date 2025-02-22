Клиентка государственного "ПриватБанка" столкнулась с несанкционированным списанием средств с кредитной карты, которой не пользовалась, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на портале "Минфин" в разделе отзывы. Несмотря на инициированное расследование, ПриватБанк настаивает на погашении задолженности.

Как сообщается, родственница одного из пользователей, женщина пенсионного возраста, обнаружила, что с ее кредитной карты списаны деньги. Она обратилась в "ПриватБанк", где ей сообщили, что проверка продлится не менее 45 дней. В то же время, не дождавшись результатов расследования, "ПриватБанк" потребовал возврата средств, сообщает Політека.

"Человек никогда не пользовался этой карточкой, которую фактически навязали. В отделении помочь не смогли, а онлайн-обращение привело лишь к открытию расследования, которое затянется на 45 дней. Но "ПриватБанк" уже звонит по телефону и просит погасить долг по личным сбережениям пенсионерки", - отмечается в отзыве.

ПриватБанк официально не отреагировал на инцидент. В то же время согласно информации на его сайте, в случае подозрения на мошенничество клиенты могут подать официальное заявление. Если есть подозрения в недобросовестных действиях сотрудников "ПриватБанка", необходимо заполнить соответствующую форму или отправить письмо в учреждение.

Относительно несанкционированных списаний с карточек, ПриватБанк отмечает, что ответственность за такие случаи лежит на клиентах, если они не установили лимиты на транзакции или ввели данные карты на ненадежных ресурсах.

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Как сообщала Politeka, Со счета ПриватБанка мошенники списали немалую сумму средств: клиент раскрыл, помог банк вернуть деньги.