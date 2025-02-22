Ощадбанк пока не отреагировал на этот конкретный случай, однако ранее представители учреждения объясняли общие причины возможных блокировок.

Государственный банк "Ощадбанк" заблокировал пенсионную карточку своей клиентки, несмотря на то, что она успешно прошла идентификацию, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает портал "Минфин", где пользователи оставляют отзывы о работе финансовых учреждений.

По информации из сообщения, женщина, проживающая на временно оккупированной территории, потеряла доступ к своей пенсионной карте Ощадбанка. Еще в мае прошлого года банк предложил ей пройти дистанционную идентификацию, которую она успешно сделала. Как подчеркивает Политека, позже ее счет был заблокирован без объяснения причин.

"Почему банк блокирует карточки, где только пенсия, 3500 гривен, бабушка на оккупированных территориях... карта 8489 последние..." – отмечено в жалобе.

Ощадбанк пока не отреагировал на этот конкретный случай, однако ранее представители учреждения объясняли общие причины возможных блокировок.

Длительная неактивность . Если клиент Ощадбанка не использует карту более 6 месяцев, банк автоматически ограничивает доступ к счету.

. Если клиент Ощадбанка не использует карту более 6 месяцев, банк автоматически ограничивает доступ к счету. Выполнение судебных решений . Счет Ощадбанка может быть заблокирован на основании постановления исполнительной службы, в том числе при наличии долгов.

. Счет Ощадбанка может быть заблокирован на основании постановления исполнительной службы, в том числе при наличии долгов. Финансовый мониторинг . Если Ощадбанк обнаружит подозрительные транзакции, счет могут временно заморозить. В таком случае клиенту необходимо: обратиться в банк с заявлением, предоставить подтверждающие документы (квитанции, договор купли-продажи и т.п.).

. Если Ощадбанк обнаружит подозрительные транзакции, счет могут временно заморозить. В таком случае клиенту необходимо:

В случае если финансовый мониторинг признает операции рисковыми, Ощадбанк может расторгнуть договор с клиентом и вернуть ему остаток средств.

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