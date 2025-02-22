В январе 2025 года годовая инфляция на сливочное масло выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что явилось самым высоким показателем за последнее десятилетие.

Основной причиной роста цен на масло является товарный рынок этого продукта, в частности, его экспорт и импорт, сообщает Politeka.net.

Максим Фастеев, партнер проектов "Инфагро", отмечает, что стоимость нефасованного масла, продаваемого крупными партиями, оказывает значительное влияние на конечную цену. В то же время, есть и положительные новости: еще в сентябре 2024 года годовая инфляция на товарном рынке масла достигала 60%, но в настоящее время снизилась до 20%. Это свидетельствует об определенной стабилизации, сообщает Политека.

Эксперт также подчеркивает, что потребительская инфляция на сливочное масло может еще чуть-чуть вырасти в феврале или марте, но причина этого — низкая база предыдущего года. Уже сейчас потребительские цены на продукт начали стабилизироваться, появились акционные предложения и весной ожидается снижение конечной стоимости масла. Учитывая это, потребители могут рассчитывать на более доступные цены в ближайшие месяцы.

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