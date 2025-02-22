В ПриватБанке заверили, что сбоев в системе нет, а обновления направлены на улучшение сервиса.

Клиенты ПриватБанка могут временно столкнуться с трудностями при проведении карточных операций в Приват24 для бизнеса, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Причина – проведение технических работ, которые продлятся 22 февраля в течение 10 часов.

В ПриватБанке заверили, что сбоев в системе нет, а обновления направлены на улучшение сервиса. Как подчеркивает Політека, ПриватБанк отмечает, что все операции будут возобновлены после завершения технических работ.

«Ничего не сломалось, но мы улучшаем наши сервисы, поэтому в период с 22.02.25 00:00 – 22.02.25 10:00 могут быть сложности в работе Приват24 для бизнеса, а именно с карточными операциями» , – сообщили в ПриватБанке.

Как перевыпустить карту ПриватБанка

Также клиенты могут перевыпустить карту ПриватБанка, если истекает ее срок действия. Это можно сделать: в отделении банка или с доставкой по Украине или за границу.

Как заказать перевыпуск через Приват24?

Открыть меню «Кошелек»

Выбрать карту

Нажать «Заказать карту»

Кроме этого, в Приват24 можно мгновенно оформить Digital-карту, которой можно оплачивать покупки смартфоном и снимать наличные в банкоматах.

Как оформить Digital-карту?

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Выбрать «Digital-карта»

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