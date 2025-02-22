Цены на хлеб в Украине бьют рекорды: средняя стоимость пшеничного хлеба составила 52 гривны за килограмм, а ржаной – 45-48 гривен.

Рост цен наиболее заметен в сегменте ржано-пшеничных сортов хлеба, что значительно повышает расходы для потребителей, сообщает Politeka.net.

Об этом пишет Волна со ссылкой на новые данные от НИИ "Украгропромпродуктивность" и исследования аграрных специалистов.

В феврале 2025 года украинцы могут увидеть такие цены в супермаркетах: буханка пшеничного хлеба весом 650 грамм стоит от 37,50 до 43,10 гривен, ржаной хлеб весом 950 грамм — от 32,10 до 38,45 гривен, а батон 500 граммов – от 27,50 до 31,20 гривен. Самые высокие цены фиксируются в сети "Ашан", самые низкие - в "Megamarket", сообщает Политека.

Специалисты объясняют удорожание хлеба сложной ситуацией в производстве, где на себестоимость больше всего влияют цены на муку, энергоносители и логистику. Так, 30% себестоимости составляет мука, 25% – затраты на энергию, 20% – транспортные расходы и упаковка, 15% – оплата труда, а 10% – амортизация оборудования.

Согласно прогнозам экспертов, цены на хлеб будут расти и дальше. Ожидается, что ежемесячное подорожание составит от 1,5% до 3%, а к концу 2025 года хлебобулочные изделия могут подорожать на 20-25%.

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