В случае потери или кражи телефона важно оперативно заблокировать SIM-карту lifecell, чтобы злоумышленники не могли воспользоваться номером, сообщает Politeka.net.

Если телефон был утерян или украден, важно как можно скорее заблокировать SIM-карту lifecell, чтобы никто не смог воспользоваться номером.

Это можно сделать, позвонив в контактный центр lifecell по номеру 5433 с любого мобильного lifecell или 0 800 20 5433 со стационарного телефона, выбрав в меню пункт, отвечающий за блокировку утерянной SIM-карты, делится Politeka.net.

Также можно воспользоваться системой самообслуживания "Мой lifecell", если номер был ранее зарегистрирован и известен Супер Пароль. Еще один вариант – обратиться в магазин lifecell, где специалисты помогут заблокировать карту.

При блокировке через контактный центр или магазин потребуется подтвердить владение номером.

Если установлено секретное слово, достаточно его назвать. В противном случае нужно предоставить два номера, на которые чаще всего совершаются звонки, сообщить баланс основного счета и, при необходимости, ответить на дополнительные вопросы для предотвращения мошеннических действий, сообщает Politeka.net.

Если номер зарегистрирован официально на условиях предоплаты или по договору, потребуется указать секретное слово или назвать свои фамилию, имя, отчество, серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре, если он есть. Могут понадобиться и дополнительные данные для подтверждения личности.

Услуга блокировки номера предоставляется бесплатно. Разблокировка возможна без дополнительной платы в течение первых пяти дней после блокировки, но за каждый последующий день взимается плата за сохранение номера в размере 0,20 грн с учетом НДС.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.

Также Politeka писала, что "Киевстар" изменит стоимость тарифов: украинцев предупредили о новом подорожании.

Как сообщала Politeka, В "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.