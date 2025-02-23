Гороскоп Таро на неделю, при правильном руководстве вы получаете ясность и уверенность, чтобы справиться со своими проблемами и найти эффективные решения.

Давайте узнаем, какие карты Таро сформируют вашу судьбу на следующей неделе, гороскоп уже здесь, что ждет каждого знака Зодиака с 24 февраля по 2 марта, передает Politeka.net.

Как передает Политека, пусть Таро даст вам обнадеживающее послание на этой неделе. Все возможно!

Гороскоп Таро на неделю, что ждет каждого знака Зодиака с 24 февраля по 2 марта:

Овен

21 марта — 20 апреля

Карта Таро для Овна на эту неделю: Восьмерка Монет

Значение: Над чем бы вы ни работали, что вам надоело и хочется все бросить, не сдавайтесь пока! Обнадеживающее послание от Восьмерки Монет в том, что на этой неделе вас ждет прорыв, что-то произойдет, что-то изменится, и вы добьетесь нужного вам прогресса (может быть, даже большего, чем вы думаете).

Награды начнут приходить сами собой, и вы будете так рады и благодарны, что продолжали идти вперед, даже несмотря на усталость и разочарование.

Телец

21 апреля — 21 мая

Карта Таро для Тельца на эту неделю: Пятерка Кубков

Значение: Не подавляйте свою печаль или сожаление, выпустите их наружу и проработайте чувство, а затем отпустите его. А еще лучше, проведите небольшой ритуал купания!

Напишите свои переживания или грусть чернилами на клочке бумаги. Наберите ванну. Погрузитесь в нее с вашим листком бумаги и проработайте свои чувства, представьте, что они текут, как вода, в которую вы погружены. Затем вытащите пробку и оставайтесь в ванне, пока вода уходит, чувствуя, как эти эмоции уходят вместе с ней. Возьмите листок бумаги и похороните его. Эта грусть готова освободиться и замениться новой надеждой.

Гороскоп Таро на неделю: Близнецы

22 мая — 21 июня

Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Смерть

Значение : Близнецы, все, что ушло из вашей жизни в этом году или не получилось, было по уважительной причине, в ваших интересах, в вашем долгосрочном процветании. Доверьтесь процессу. Доверьтесь Вселенной.

Смерть показывает, что вы проходите через что-то, трансформацию и изменение. Старые пути угасают, и новая энергия поднимается. Наклонитесь в этот поток и примите изменения. Вы обновляетесь и возрождаетесь для новой эры успеха и радости. Доверьтесь себе.

Рак

22 июня — 23 июля

Карта Таро для Рака на эту неделю: Справедливость

Значение: отстаивайте то, что правильно, и надейтесь, что ваше неповиновение, правдивость и действия окажут влияние, даже если они будут косвенными или на один шаг удалены. Мы все создаем волны и рябь. На этой неделе вложите свою энергию в то, чему вы хотите дать голос и свет.

Поддерживайте дело или человека, в которого вы верите. Просите справедливости, честности, равновесия, объективности и правильного развития событий. Делать добро приятно и создает хорошую карму для вас в будущем. Будьте защитником справедливости на этой неделе! Создавайте надежду для других.

Лев

24 июля — 23 августа

Карта Таро для Льва на эту неделю: Девятка Жезлов

Значение: Будьте оптимистичны и надейтесь на лучшее на этой неделе, особенно в ситуации или роли, которая, как вы чувствуете, стала трудной и стрессовой. Имейте смелость разобраться с основной причиной, как вы ее видите, и верьте в свою способность взломать код и устранить это препятствие или блок.

Девятка Жезлов привносит в вашу сферу полезную, практичную, действенную энергию, направьте ее на проблему, которую вы больше всего хотите решить!

Гороскоп Таро на неделю: Дева

24 августа — 23 сентября

Карта Таро для Девы на эту неделю: Девятка Кубков

Значение: Самые высокие надежды на этой неделе, Дева, потому что вы благословлены прекрасной Девяткой Кубков! Все, чего вы пожелаете, может сбыться. Вам просто нужно верить в это, жить и дышать этим, вести себя так, как будто вы уже живете мечтой. Делайте явные шаги в направлении своего желания и будьте уверены.

Вы заслужили этот счастливый случай, и ваши желания обоснованы, важны и необходимы для вас. Не ставьте других выше себя. Не уклоняйтесь от того, чего вы хотите. На этой неделе идите к этому изо всех сил!

Весы

24 сентября — 23 октября

Карта Таро для Весов на эту неделю: Восьмерка Жезлов

Значение: Вы любите быть общительным и востребованным, и ваш правитель Венера делает эту цель довольно легко достижимой, потому что вы очаровательны, кокетливы, привлекательны и остроумны. Будьте общительны на этой неделе. Сделайте это веселым временем.

Восьмерка Жезлов хочет, чтобы вы были там, общались, заводили новых друзей, опирались на доброжелательность и счастливые флюиды, которые кружатся вокруг вас. Чувствовать связь с другими, узнавать сплетни, делиться идеями, получать обратную связь и вклад, получать предложения и приглашения... все это делает жизнь веселой, непредсказуемой и удивительной. Включайтесь.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Карта Таро для Скорпиона на эту неделю: Рыцарь Кубков

Значение: Ваша любовная жизнь может быть такой, какой вы пожелаете на этой неделе, Скорпион, с небольшим количеством времени, усилий и внимания. Если вы одиноки, будьте готовы влюбиться и быть сбитыми с ног харизматичным, романтичным, страстным знаком Воды (Рыбы, Скорпион, Рак).

Если вы привязаны, то проявите любящее, страстное время для вас обоих, личное королевство, где вы можете быть близки и сосредоточены друг на друге. Все может накалиться и вывести вас на следующий уровень, на следующую главу. Вы готовы к любви.

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

Карта Таро для Стрельца на эту неделю: Девятка Мечей

Значение: Там, где есть тень, внесите свет. Держите лицо обращенным к солнцу, а не к тени. Ищите компанию людей, которые воодушевляют и утешают вас. Читайте позитивные и полезные книги. Слушайте медитации или подкасты, которые делятся мудростью и релаксацией.

Девятка Мечей хочет, чтобы вы вытеснили любую негативную энергию из вашего мира. Заметьте ее, проясните ее и замените чем-то лучшим. Это настроит вас на оставшуюся часть сезона. Живите хорошо. Будьте счастливы.

Козерог

22 декабря — 21 января

Карта Таро для Козерога на эту неделю: Семерка Монет

Значение: Не думайте, что если вы всегда были или делали что-то, то вы застряли на этом месте и должны продолжать вечно. Семерка Монет приносит новую надежду в ту область жизни, где вам стало немного скучно или скучно. Вы хотите изменить курс.

Что терять? Ничего. Это ваша жизнь и ваше решение. Ничто не должно меняться в одночасье, это может быть устойчивая эволюция вместо быстрой революции. Не торопитесь, будьте терпеливы, но будьте тверды в своей цели измениться. Изменения начинаются здесь.

Гороскоп Таро на неделю: Водолей

22 января — 19 февраля

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Рыцарь Мечей

Значение: Если не спросишь, не получишь – как сказала бы моя мама. Рыцарь Мечей приносит эту атмосферу в вашу жизнь на этой неделе и призывает вас сказать, чего вы больше всего хотите. Не ждите, что они будут знать, догадываться или читать мысли… вы будете разочарованы.

Объясните это. Проясните свои требования. Установите крайний срок. Будьте немного более требовательным, прямым и настойчивым в этом вопросе. Люди подстраиваются под вашу энергию, так что если вы будете слишком пассивны, ничего не произойдет. Дайте им понять, что вы настроены серьезно.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Король Кубков

Значение: Отпразднуйте свои отношения на этой неделе и постарайтесь служить им еще лучше, и получить от них то, что вам нужно. Лучшие связи — это взаимоподдержка и позитив. Давать и брать.

Читайте также:

Раньше Politeka назвала знаки Зодиака с сильной интуицией: кто хорошо понимает людей согласно астрологии

Кроме того, Politeka сообщала о самых сильных знаках Зодиака по мнению астрологов: кто в рейтинге

Также Politeka назвала знак Зодиака, который лучше всех одевается: астрологи составили рейтинг "самых стильных".