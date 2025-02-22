Люди, рожденные под этим знаком, известны своей независимостью, пылкостью и смелостью, Овны - прирожденные лидеры и всегда готовы к вызову, стало известно о счастливых числах этого знака Зодиака, сообщает Politeka.net.

Как передает Политека, Овны известны своей импульсивностью и безрассудством, что иногда приводит их к неприятностям.

Овен может быть капризным и очень самоуверенным. По своей природе они очень ласковы и жаждут внимания окружающих. Овны также обладают сильной волей и, как только они что-то решили, они не оставляют камня на камне, чтобы добиться этого.

Узнайте, какие счастливые числа для Овна.

Овны прямолинейны в речах и часто лишены дипломатии. Они фундаменталисты в большинстве сфер жизни. Овны жаждут удовлетворяющего выражения, и счастливо женатый Овен, скорее всего, будет верен своему партнеру.

Овен — первый знак в круге гороскопа и соответствует первому дому, поэтому счастливым числом в нашем примере будет число 1.

ОВЕН (21 марта – 20 апреля). Овен всегда принадлежит к числу 1. Он доминирует, всегда первый, настоящий лидер и самый активный из всех знаков гороскопа.

Счастливое число, которое является самым любимым у большинства людей, рожденных под знаком Овна, — 9.

Поэтому счастливые числа для Овна будут, дающие в сумме 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63.

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