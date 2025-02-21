Изменение тарифа Киевстар может быть выгодным решением, особенно после удорожания и если текущий план не отвечает потребностям, передает Politeka.net.
Абоненты "Киевстара" могут изменить тариф несколькими способами, например в магазинах мобильного оператора.
Об этом рассказали в компании Киевстар и добавили, что изменить тариф можно по простым номерам.
Как изменить тариф "Киевстар" – наберите 477 или 477*1.
Изменить тариф "Киевстар" можно в приложении Мой Киевстар (раздел Все тарифы) и по номеру 466.
Изменить тариф можно на сайте "Киевстар" – нужно зайти в раздел Тарифы.
Как перезаказать услуги тарифа "Киевстар":
Бывает так, что минуты предоставлены в тарифе Киевстар и гигабайты, SMS и прочее могут закончиться раньше срока действия.
Тогда абоненты оператора Киевстар могут заказать внеочередное получение пакета услуг по несколько способов, простейшие: по номеру 477*202; в системе самообслуживания "Мой Киевстар" и в контакт-центре или магазине "Киевстар".
Проверить срок действия месячного пакета и остаток услуг по тарифу Киевстар – по запросу *100*01*2#; авторизовавшись на сайте, на странице Тарифы или в приложении Мой Киевстар, по номеру 466*66.
Напомним, эти тарифные планы от Киевстара закрыты: "ВАШ Выбор", Smart, Киевстар 4G, "Безлим", "Киевстар 4G Extra+ 2018", "LOVE UA Магнит Контракт 2023".
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Напомним, Politeka ранее писала, что в "Киевстаре" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.
Также Politeka сообщала, что Киевстар приостановил работу важных услуг: нужно знать абонентам.
Кроме того, Politeka информировала, что Киевстар аннулирует номера некоторых абонентов: названа причина и кто под угрозой.