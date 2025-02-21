Продажи украинских монет могут стать приятным дополнительным доходом, если разбираться в марках и дефектах.

В Украине есть монеты , которые могут стоить тысячи гривен за счет редких штампов, памятных тиражей или дефектов, так что если вы хотите продать монеты из коллекции, следует понимать, какие из них могут быть оценены в несколько тысяч гривен, сообщает Politeka.net .

Согласно порталу «Монеты-ягодки» есть несколько монет, за которые можно получить до 2000 грн. Вот несколько примеров:

1 гривна 2006 года

Эта монета имеет тираж 100 миллионов экземпляров, однако только одна марка 1БАг с гладкой группой редка. Если вы хотите продать монеты с таким штампом, можно получить 1500-2000 грн, а в хорошем состоянии даже больше.

1 копейка 1996 года

Эта монета карбировалась для годового набора Нацбанка, что делает ее редкой. Разновидности 1БА и 1БВ имеют разную стоимость – от 1300 до 3000 грн. В 2022 году монета 1БВ была продана за 6504 грн. Если вам повезет, вы продадите монеты по хорошей цене, сообщает Политека.

10 копеек 2001 года

Эта монета с тиражом в 5000 штук очень популярна среди коллекционеров. Ее стоимость колеблется от 1000 до 2000 грн. Если монета в запайке, ее цена может быть еще выше. Такие экземпляры могут стать хорошим способом продать монеты по выгодной цене.

Продажи украинских монет могут стать приятным дополнительным доходом, если разбираться в марках и дефектах. Поэтому не забывайте проверять свои копейки — возможно, у вас есть настоящее сокровище!

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