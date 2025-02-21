Красивые цифры номера Киевстара говорят о статусе владельца, а также его легко запомнят окружающие.

На сайте мобильного оператора Киевстар абонентам сети рассказали о красивом номере телефона, который можно выбрать, передает Politeka.net.

В Киевстаре рассказали абонентам, как выбрать красивый номер.

"Изменяйте комбинацию как пожелаете. Выберите важную дату, число удачи или хорошее сочетание цифр, а мы покажем варианты номера с ними. Отличаться можно!" – говорится в сообщении Киевстар.

Как выбрать красивый номер Киевстар:

Выберите номер понравившийся вам Киевстар

Авторизуйтесь с помощью SMS.

Оплатите и получите новую симку Киевстар удобным способом.

Как передает Политека, красивый номер Киевстар легко запомнится и имеет символическое для владельца сочетание цифр.

Покупая стартовый пакет, у вас будет случайный номер Киевстар, абоненты могут самостоятельно выбрать красивый номер Киевстар.

Купить сим-карту Киевстар с красивым номером можно в интернет-магазине.

Также клиенты Киевстар смогут выбрать номер для eSIM – виртуальной сим-карты.

Для начала необходимо определиться с типом номера, затем введите комбинацию цифр в специальное поле.

Из списка предлагаемых комбинаций Киевстар выберите такую, что вам нравится.

После оформления заказа и оплатите стартовый пакет с номером Киевстар, который будет доставлен удобным для вас способом.

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Напомним, Politeka ранее писала, что в "Киевстаре" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

Также Politeka сообщала, что Киевстар приостановил работу важных услуг: нужно знать абонентам.

Кроме того, Politeka информировала, что Киевстар аннулирует номера некоторых абонентов: названа причина и кто под угрозой.