На сайте мобильного оператора Киевстар абонентам сети рассказали о красивом номере телефона, который можно выбрать, передает Politeka.net.
В Киевстаре рассказали абонентам, как выбрать красивый номер.
"Изменяйте комбинацию как пожелаете. Выберите важную дату, число удачи или хорошее сочетание цифр, а мы покажем варианты номера с ними. Отличаться можно!" – говорится в сообщении Киевстар.
Как выбрать красивый номер Киевстар:
Выберите номер понравившийся вам Киевстар
Авторизуйтесь с помощью SMS.
Оплатите и получите новую симку Киевстар удобным способом.
Как передает Политека, красивый номер Киевстар легко запомнится и имеет символическое для владельца сочетание цифр.
Покупая стартовый пакет, у вас будет случайный номер Киевстар, абоненты могут самостоятельно выбрать красивый номер Киевстар.
Купить сим-карту Киевстар с красивым номером можно в интернет-магазине.
Также клиенты Киевстар смогут выбрать номер для eSIM – виртуальной сим-карты.
Для начала необходимо определиться с типом номера, затем введите комбинацию цифр в специальное поле.
Из списка предлагаемых комбинаций Киевстар выберите такую, что вам нравится.
После оформления заказа и оплатите стартовый пакет с номером Киевстар, который будет доставлен удобным для вас способом.
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Напомним, Politeka ранее писала, что в "Киевстаре" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.
Также Politeka сообщала, что Киевстар приостановил работу важных услуг: нужно знать абонентам.
Кроме того, Politeka информировала, что Киевстар аннулирует номера некоторых абонентов: названа причина и кто под угрозой.