Пенсионеры, выплаты которых были приостановлены, могут восстановить их через несколько простых шагов.

В Украине существует несколько причин, по которым пенсионеры могут потерять право на получение пенсии , сообщает Politeka.net .

Рассмотрим, когда и почему могут приостановить выплаты пенсии, а также как возобновить эти выплаты, если они были остановлены.

Основные причины прекращения пенсионных выплат

Пенсионный фонд Украины может прекратить начисление пенсии по трем основным причинам, предусмотренным законодательством:

Если пенсия была назначена исходя из недостоверной информации, предоставленной пенсионером.

Если пенсионер переехал на постоянное место жительства в стране, с которой у Украины нет заключенного пенсионного договора.

В случае смерти пенсионера.

Особенно важна ситуация, когда пенсионер не пользуется своей пенсионной карточкой в ​​течение года. Если в течение этого времени не выполнена ни одна операция на карточке — ни снятие средств, ни оплата товаров или услуг — выплаты пенсии могут быть прекращены, сообщает Политека.

Как возобновить пенсионные выплаты?

Пенсионеры, выплаты которых были приостановлены, могут восстановить их через несколько простых шагов.

Чтобы восстановить пенсию, нужно посетить отделение "Ощадбанка" или Пенсионный фонд Украины лично, без необходимости подавать отдельное заявление для возобновления выплат, остановленных из-за невыполнения идентификации.

Кроме того, для удобства пенсионеров разработаны альтернативные методы идентификации. Один из них – авторизация через «Действие. Подпись» на сайте Пенсионного фонда, а также видеосвязь.

Пенсионеры за границей

Если пенсионер находится за границей, он может обратиться в дипломатические учреждения Украины для решения вопросов идентификации и возобновления выплаты пенсии. Это позволит избежать перерывов в начислении пенсии даже за пределами Украины.

Источник: Закон Украины .

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