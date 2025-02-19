В марте 2025 года в Украине состоится новая индексация пенсий, однако не все пенсионеры ощутят повышение сразу.

Некоторые пенсионеры получат повышение только в апреле, а почувствуют увеличение выплат они еще позже, сообщает Politeka.net.

Как информируют в Пенсионном фонде Украины, с марта 2025 г. в Украине состоится плановая индексация пенсий, которая предусматривает повышение выплат для большинства пенсионеров. Однако для определенной категории лиц повышение пенсии состоится только через месяц – в апреле.

Речь идет о работающих пенсионерах, у которых пенсия будет перечислена с учетом стажа, приобретенного после предварительного перерасчета. Это важное уточнение, поскольку новые пенсии будут перечисляться только в том случае, если человек набрал дополнительные годы стажа или если они работали после назначения предыдущей пенсии. Этот процесс состоится автоматически для пенсионеров, имеющих 2 года стажа по состоянию на февраль 2025 года. Те же, кто заработал стаж позже, должны подать специальное заявление в Пенсионный фонд Украины, сообщает Политека.

В ПФУ добавляют, что, хотя перерасчет пенсии начнется в апреле, сами доплаты будут начисляться только в июне 2025 года. Причина задержки заключается в том, что страхователи представляют отчеты за первый квартал в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования только в мае, и именно в июне пенсионеры получат доплату за три месяца сразу.

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