Украинцы, ни дня не работавшие официально, могут получать социальную пенсию на тех же основаниях, как и люди, имеющие менее 15 лет страхового стажа.

Чтобы получить право на пенсию в Украине в 2025 году, гражданам нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа в возрасте 60 лет, сообщает Политека.

Для граждан в возрасте 63 года требуемый страховой стаж составляет от 22 до 31 года, а в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

Кроме того, к 2028 году в Украине планируется увеличить нужный для оформления пенсии стаж – тогда в 60 лет украинцам нужно будет иметь минимум 35 лет страхового стажа, сообщает Политека.

В случае, если человек достиг пенсионного возраста, но не имеет 15 лет страхового стажа, включая случаи, если он ни дня официально не работал, он не имеет права на пенсию. Но такие украинцы могут получить временную государственную социальную помощь для неработающего лица, которое достигло пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату – эти выплаты еще называют социальной пенсией.

Размер социальной пенсии для людей без стажа составляет разницу между показателем прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас это 2361 гривна) и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев.

При этом в оформлении социальной пенсии будет отказано тем украинцам, которые уже получают какую-либо социальную помощь или имеют другие источники дохода. Также при оформлении социальной пенсии принимается во внимание имущественное состояние семьи человека, который подается на выплаты, например, если за последний год члены семьи покупали объекты недвижимости, транспортные средства или другие товары стоимостью более 50 тысяч гривен, то в выплатах будет отказано.

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