Стоимость килограмма картофеля в одном из магазинов наиболее привлекательна на рынке, что поможет сэкономить значительную сумму при больших закупках.

Приобрести картофель для вкусного блюда – важная задача для каждого хозяйственного списка, поскольку этот овощ является незаменимым продуктом для многих традиционных блюд, сообщает Politeka.net .

Но цены на картофель могут варьироваться, и разница в стоимости между магазинами составляет до 10 гривен, так что мы расскажем, как сэкономить при покупке.

Где дешевле купить картофель?

Самый дешевый картофель можно приобрести в магазине "АТБ", где цена на килограмм составляет всего 25,89 гривен. Это позволяет сэкономить до 11 гривен по сравнению с другими сетями.

Немного более дорогой картофель продается в сетях «Фора» и «Ашан», где его цена составляет 26,90 гривен за килограмм. Хотя разница небольшая, однако для больших покупок она может иметь значение, сообщает Политека.

В магазине "ЭКОМаркет" цена на картофель начинается с 27,39 гривны за килограмм. Здесь также можно найти достаточно выгодные предложения, хоть и немного дороже лидеров ценообразования.

В «Сильпо» за килограмм картофеля нужно заплатить уже 29,60 гривен, что делает этот вариант не столь выгодным для экономных покупателей.

Последним по цене идет "МегаМаркет", где купить картошку можно за 36,80 гривен за килограмм. Это существенная переплата, если сравнивать с другими сетями, где цены значительно ниже.

Как выгодно купить картофель?

Учитывая анализ, лучше всего приобрести картофель в "АТБ", если ваша цель - сэкономить. Стоимость килограмма картофеля в этом магазине наиболее привлекательна на рынке, что позволяет сохранить значительную сумму при больших закупках. Обратите внимание на акции и скидки, которые могут помочь сэкономить при покупке картофеля.

Источник: Телеграф

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