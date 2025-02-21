Абоненты «Киевстар» могут сами восстановить сим-карту онлайн в случае потери, узнайте, как сделать это быстро.

В Киевстаре ввели услугу «Самостоятельная замена SIM» онлайн для абонентов оплаченных тарифов, передает Politeka.net.

Если абонент Киевстар потерял или повредил сим-карту, не обязательно обращаться за заменой в магазин.

Как передает Политека, абонент Киевстар сможет купить стартовый пакет и присвоить старый номер новой SIM-карте.

Как восстановить сим-карту Киевстар онлайн?

Чтобы восстановить свой номер на новой сим-карте, нужно купить новый стартовый пакет.

Затем вставьте карту в телефон и активируйте номер — наберите*111#(вызов), не пополняя счет.

Нужно набрать *245*380ХХХХХХХХХ*Z…Z#(вызов). 380ХХХХХХХХХ — номер телефона, который будет присвоен новой карте. Z…Z – данные старой SIM-карты.

В номер входят 19 цифр ICC-кода (номер на обороте сим-карты) или восемь цифр кода PUK1 (на большой пластиковой карте, в которой прикреплена старая SIM-карта).

Чтобы восстановить сим-карту Киевстар, можно обратиться в один из официальных магазинов компании.

Для восстановления сим-карты нужно будет показать сотруднику паспорт и ИНН.

Процедура обновления сим-карты бесплатна, если с момента аннулирования номера прошло не больше 90 дней.

Так, абонент Киевстар сохраняет свой номер, тарифный план, средства на основном и на бонусном счетах, абонентский стаж, подключенные услуги и акции.

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Напомним, Politeka ранее писала, что в "Киевстаре" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

Также Politeka сообщала, что Киевстар приостановил работу важных услуг: нужно знать абонентам.

Кроме того, Politeka информировала, что Киевстар аннулирует номера некоторых абонентов: названа причина и кто под угрозой.