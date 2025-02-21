В Житомирской области двое мужчин подожгли дом полицейского после того, как его задержали за пьяное вождение, сообщает Politeka.net .

Инцидент произошел в ночь на 14 февраля в Олевске, сообщает Национальная полиция Украины.

Мужчины облили жилой дом горючей жидкостью и подожгли его. Они знали, что внутри находится жена правоохранителя, его 1,8-летняя дочь и тесть. К счастью, никто не пострадал, хотя пожар частично повредил здание.

Попытка поджога произошла после того, как патрульные остановили автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 31-летний водитель с явными признаками алкогольного опьянения. Во время общения с полицейскими мужчина и его товарищ вели себя агрессивно и угрожали местью. Водитель получил протокол за управление в нетрезвом состоянии, а уже вскоре они отправились в дом полицейского, сообщает Политека.

После того, как мужчины купили дизельное топливо и бензин на местной АЗС, они облили дом горючей жидкостью и подожгли его, зная, что в доме находится семья правоохранителя. Этот акт мести не привел к жертвам, но огонь нанес ущерб зданию.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленников, которые теперь будут нести уголовную ответственность за умышленный поджог и покушение на убийство. Следственные действия продолжаются, а виновники могут получить серьезные наказания за свои преступления.