Мобильный оператор "Киевстар" сможет работать до десяти часов во время возможных длительных отключений света.

Киевстар в настоящее время может работать четыре часа без света, планируется увеличить уровень до 10 часов работы без питания к середине 2025 года, передает Politeka.net.

Об этом сообщил CEO "Киевстар" Александр Комаров на организованной Европейской бизнес-ассоциацией дискуссии Global Outlook: Enduring Change в Киеве.

Как передает Политека, в Киевстар сообщают, что необходимо обеспечивать более высокий уровень устойчивости сети, чтобы оператор дольше мог работать без света.

"И здесь мы двигаемся... во втором квартале теоретически будет около 10 часов. Это в теории. На практике большинство сайтов будут выдерживать от шести до восьми часов, даже во время блекаутов. И сейчас уже вся сеть выдерживает более четырех часов", - говорят в Киевстар.

В Киевстаре планируют завершить во втором квартале программу по замене источников бесперебойного питания (ИБП).

Известно о предстоящей замене 90 тысяч устройств, чтобы Киевстар мог работать без света.

Компания Киевстар в настоящее время построила 1,5 тыс. базовых станций (БС), сейчас продолжается инвестирование в телеком-инфраструктуру, чтобы оператор мог работать без света.

В "Киевстаре" отметили, что мешают ускорению реализации планов мобильного оператора инфляция, рост цен на металл, дефицит рабочей силы, проблемы с передвижением по Украине у мужчин призывного возраста.

В 2025 году Киевстар планируют установить более тысячи генераторов и еще 52 тысячи аккумуляторов.

В ближайшее время Киевстар ожидает поставок более 13 тысяч аккумуляторов.

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Напомним, Politeka ранее писала, что в "Киевстаре" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

Также Politeka сообщала, что Киевстар приостановил работу важных услуг: нужно знать абонентам.

Кроме того, Politeka информировала, что Киевстар аннулирует номера некоторых абонентов: названа причина и кто под угрозой.