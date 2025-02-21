В 2025 году государственные чиновники в Украине снова будут обязаны подавать декларации о своих доходах и имущественном положении.

В зависимости от вида декларации сроки подачи могут отличаться, поэтому важно понимать, какие именно документы необходимо подать и в какие сроки, сообщает Politeka.net.

Согласно закону "О предотвращении коррупции", должностные лица обязаны подать одну из трех деклараций в зависимости от ситуации. Ежегодная декларация – это основной вид отчетности, касающийся всех государственных служащих. Срок подачи этой декларации – до 1 апреля 2025 года, при этом она должна охватывать информацию об имуществе и доходах, актуальную на 31 января 2024 года.

Декларация при увольнении – необходима для лиц, прекращающих выполнять свои обязанности в должности. Она должна быть подана в течение 30 календарных дней после увольнения и содержит информацию за период, не охватываемый предварительной декларацией. Важно, что такая декларация не подается, если лицо после увольнения не сменило должность или продолжило работать на другом в течение 30 дней, сообщает Политика.

Декларация кандидата на должность – эта форма подается к назначению на новую должность и охватывает данные за полный отчетный год, предшествующий подаче заявления. Исключения могут быть определены отдельными законодательными актами, однако, если кандидат уже подал ежегодную декларацию за предыдущий год, это требование не актуально.

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