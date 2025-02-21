Максим – военнослужащий, который получил тяжелые ранения на фронте: он потерял зрение, левую руку, пальцы на правой руке и получил серьезные ожоги ног, сообщает Politeka.net.

Как говорится в сюжете Суспільного, несмотря на все, парень не потерял самое ценное – поддержку и любовь своей девушки Леси. Именно в больничной палате он сделал ей предложение руки и сердца.

История Максима и Леси берет свое начало в День влюбленных в 2022 году. Они познакомились онлайн, и парень сразу же обратил внимание на девушку и первым написал. Они начали общаться, а потом влюбились. Леся же вспоминает, что он был очень настойчив:

"Он писал мне десять дней подряд, не оставлял в покое. А когда началась война, я уже сама начала волноваться за него," – признается она.

Как пишет Политека, в 2022 году Максим уже был контрактником ВСУ, а после года полномасштабной войны решил перевестись в другое подразделение, чтобы быть поближе к любимой.

"Думал, что в Одессе смогу видеться с Лесей чаще, перешел в 126-ю бригаду ТРО. А в результате Одессу видел только во время отпусков," – шутит военный.

7 апреля 2024 года Максим получил тяжелое ранение. Он запускал FPV-дрон, когда в него попал вражеский беспилотник:

"Прилетел в 30-40 см от лица... Сразу оторвало левую руку. Горели штаны, 30% ожогов, четвертой степени. Сначала оказали помощь, потом эвакуировали в Херсон. Проснулся только через полтора месяца - уже в Киеве, после запятой," - вспоминает он.

Леся узнала о трагедии от матери Максима и сразу отправилась в больницу.

"Через пол часа была на вокзале, а еще через два часа – уже в больнице. Когда увидела его, то не могла поверить… Казалось, что это просто страшный сон," – рассказывает девушка.

Пока Максим находился в коме, ему снились все родные, кроме Леси, что вызывало у него тревогу:

"Я не понимал, почему ее нет в моих снах. Начал думать, что она меня оставила… А когда проснулся и увидел ее, то едва произнес: "Ты здесь? Я думал, ты меня бросила», – признается военный.

Даже после трудных испытаний Максим нашел способ сделать Лесе особый подарок на годовщину отношений – он начал самостоятельно дышать.

"29 апреля, ровно через две недели после его ранения, у нас была годовщина. И в тот день Максим сделал мне подарок – отключился от аппарата искусственной вентиляции легких и начал дышать сам", – вспоминает Леся.

А впоследствии парень решил признаться: "Я сказал маме: "Наверное, давай, ищи кольцо, будем делать предложение". Хотел показать, что я ценю то, что человек со мной остался даже в таком случае. Мы сами прекрасно знаем, сколько сейчас таких случаев, что просто мне идут по там в какие-то выходные, и мы приехали на то время в выходной. кольцо и Леся заходит. Сначала не мог сам подобрать слова, плакал, через слезы сказал: "Ты выйдешь за меня?" Она тоже со мной поплакала и ответила, что да.

Сейчас главная цель пара – реабилитация Максима. Его ждет долгий путь протезирования и лечения, однако самое главное – они вместе.

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