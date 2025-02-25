В марте 2025 г. состоится новая индексация пенсий в Украине, что принесет повышение выплат для большинства пенсионеров.

Пенсионный фонд Украины утвердил основной показатель для индексации пенсий , основанный на средней заработной плате за прошлый год, сообщает Politeka.net.

Как отмечают в ПФУ, основной показатель для индексации пенсий в 2025 году – средняя заработная плата за 2024 год, которая составляет 17 486,60 гривен. Это на 22,2% больше чем в 2023 году, когда средняя зарплата составляла 14 308,46 гривны. Такой рост заработной платы оказывает положительное влияние на индексацию пенсий для украинских граждан.

Индексация пенсий рассчитывается на основе нескольких ключевых показателей. Помимо средней заработной платы важным фактором будет уровень инфляции за 2024 год, который составляет 12%. Также для расчета используются данные средней зарплаты за предыдущие три года, позволяющие правильно определить рост доходов по сравнению с предыдущими периодами, сообщает Политика.

Ожидается, что показатель индексации будет рассчитан на 11,53%, что является средним значением с учетом инфляции и роста зарплат. Вскоре Кабинет Министров должен утвердить окончательный показатель индексации, и он может немного отличаться от предварительно определенного результата.

Благодаря такому повышению средней зарплаты получающие выплаты от государства пенсионеры могут ожидать увеличения своих выплат в 2025 году с учетом индексации пенсий.

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