В Киевстар пенсионерам предлагают акции, чтобы сэкономить на мобильной связи, узнайте, как это сделать.

В Киевстаре рассказали о новых тарифных планах для социально уязвимых категорий населения, речь идет о пенсионерах, передает Politeka.net.

В Киевстар есть акции для пенсионеров.

Компания Киевстар ввела акционные тарифы для пенсионеров "LOVE UA Комфорт" за 140 гривен и "LOVE UA Комфорт Домашний" за 200 гривен в месяц.

Как передает Политека, акционные тарифы от Киевстара ориентированы на пенсионеров и людей с инвалидностью.

Базовый тариф "LOVE UA Комфорт" в Киевстаре включает шесть ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки в сети Киевстар, 60 минут на другие номера Украины и 60 SMS-сообщений.

Абоненты Киевстар также смогут выбрать одну дополнительную услугу из категории "Суперсила".

Расширенный тариф Киевстар "LOVE UA Комфорт Домашний" предлагает увеличенный пакет услуг: 7 ГБ мобильного интернета, 4.9 ГБ в роуминге, 75 минут звонков на другие сети и 75 SMS.

Особенностью тарифа Киевстар является бесплатный домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с в домах с покрытием Киевстар и возможность выбора двух суперсил.

Тарифные планы от Киевстара с акцией для пенсионеров включают доступ к сервису "Киевстар ТВ Легкий" с более чем 200 телеканалами.

Подключить акционные тарифы Киевстар для пенсионеров могут люди от 60 лет и лица с инвалидностью I-III группы.

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Напомним, Politeka ранее писала, что в "Киевстаре" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

Также Politeka сообщала, что Киевстар приостановил работу важных услуг: нужно знать абонентам.

Кроме того, Politeka информировала, что Киевстар аннулирует номера некоторых абонентов: названа причина и кто под угрозой.