Родители погибшего украинского военнослужащего или военнослужащей при определенных условиях могут получить пенсию по потере кормильца.

Пенсия родителям погибшего в результате боевых действий военнослужащего назначается в случае, если они недееспособны и не имеют источников дохода, сообщает Политека.

Это же касается и родителей тех военнослужащих, которые умерли от ранений и болезней, полученных в процессе несения службы, а также тех, которые считаются без вести пропавшими.

Вместе с родителями погибшего военнослужащего на пенсию по потере кормильца могут претендовать и другие члены его семьи, в том числе супруг или супруга, утратившие дееспособность, и от количества лиц, имеющих право на выплаты, будет зависеть размер пенсии, пишет Политека.

Для оформления пенсии по потере кормильца родителями погибшего военнослужащего нужно подать, в частности, документ от воинской части или военного комиссариата, где указывается дата и причина смерти военнослужащего.

Если в семье погибшего военнослужащего есть только одно нетрудоспособное лицо, претендующее на получение пенсии по потере кормильца, то оно может рассчитывать на выплаты в размере 70% от зарплаты кормильца. Если таких лиц два и более – сумма будет составлять по 50% на каждого.

Если смерть военнослужащего не была связана с прохождением военной службы, его родные все равно могут получить пенсию по потере кормильца, в таком случае сумма будет составлять по 30% от зарплаты кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.

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