Во время мобилизации в Украине военно-врачебные комиссии (ВЛК) разного уровня занимаются вопросом годности или непригодности к военной службе.

Низовые военно-врачебные комиссии, в рамках мобилизации в Украине, имеют право принимать решение о непригодности к военной службе, но решение должно быть утверждено высшей штатной ВЛК, сообщает Politeka.net.

Об этом для "Юристи.UA" рассказал адвокат Юрий Айвазян. Он добавил, что новые военно-врачебные комиссии имеют право на принятие решений о непригодности к прохождению военной службы для большинства военнослужащих.

Однако важно, что даже после их решения постановление должно быть утверждено штатной ВЛК, которая является высшим органом. Это означает, что во время мобилизации в Украине на местном уровне могут быть сделаны предварительные выводы, но окончательное решение должно пройти через более высшую инстанцию, сообщает Политека.

В то же время, есть категория военнослужащих, для которых решение о непригодности может принимать только центральная военно-врачебная комиссия. Это касается генералов и адмиралов. Для военных с такими высокими званиями вопрос непригодности к службе не решается на уровне низших ВЛК в рамках мобилизации в Украине. Их непригодность должна подтвердить только центральная комиссия.

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