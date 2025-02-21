Согласно ст. 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за недействительный паспорт предусмотрено предупреждение, а затем штраф.

Владельцы паспортов в форме книжечки обязаны вклеивать новые фотографии, если не сделать в течение месяца после дня рождения, придется обменять паспорт-книжечку на ID-карту, иначе выпишут штраф, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины и назвала размер штрафа.

Паспорт во время военного положения

Если срок действия ID-карты истек или в паспорт-книжечку не вклеена новая фотография, документ остается действительным на весь период военного положения и еще 30 дней после его завершения. Это правило актуально для граждан, которые выехали за границу и не могут своевременно обновить паспорт.

Как пишет Політека, если вы находитесь на неоккупированной территории Украины и имеете возможность обратиться в сервисный центр ДМС, стоит сделать это вовремя.

Когда нужно менять паспорт

Паспорт-книжечка подлежит замене в следующих случаях:

смена личных данных (например, после брака или смены фамилии);

обнаружение ошибок в документе;

повреждение паспорта;

Невклейка фото после достижения 25 или 45 лет.

Во всех указанных случаях вместо паспортной книжки выдается ID-карта. Хотя законодательство не определяет срок действия паспортов образца 1994 года, владельцы могут обменять их на ID-карту по собственному желанию.

Какой штраф за просроченный паспорт

Согласно ст. 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за недействительный паспорт предусмотрено предупреждение, а затем штраф. Если нарушение повторится в течение года, штраф в размере от 17 до 51 грн.

Если паспорт считается недействительным, его владелец не сможет: заключить брак; оформить финансовые или нотариальные документы (заем, наследство, банковский счет).

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