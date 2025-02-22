Профессии такого направления часто оплачиваются до 10 000 гривен в месяц, в зависимости от города, работодателя и дополнительных надбавок.

В Украине есть профессии с низкой заработной платой, в основном это неквалифицированные или малоквалифицированные специальности , не требующие высшего образования или опыта, сообщает Politeka.net .

Работники таких профессий часто получают заработок, почти не превышающий минимальный уровень, передает Госслужба занятости, передает РБК-Украина.

За данными Государственных служб закреплены на 2025 год больше всего заробляют:

Двірники — средняя зарплата 8 000–9 500 грн.

Прибираники служб присмотра — от 8 500 до 10 000 грн.

Кухонные роботы и кухонные принадлежности — от 8 000 грн.

Машинимты котельных – 9 000–10 000 грн.

Листоноси — близко 9 000 грн, в селах — меньше.

Гардеробщики - до 9 500 грн.

Эти профессии часто оплачиваются до 10 000 гривен в месяц, в зависимости от города, работодателя и дополнительных надбавок, сообщает Политика.

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Если вы хотите сменить профессию на более высокооплачиваемую, обратите внимание на «Единый портал вакансий» , объединяющий данные Государственной службы занятости и ведущих сайтов поиска работы.

На февраль 2025 года на портале более 215 тысяч вакансий с зарплатами от 8 000 до 200 000 гривен. Это свидетельствует об активности рынка труда в Украине, что позволяет найти работу с более высоким доходом.

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