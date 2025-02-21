Подъемные выплаты предоставляются только контрактникам, кадровым военным и офицерам, сообщает Politeka.net.

В Минобороны информируют, что не все военные будут иметь право на эти выплаты — мобилизованные рядовые и старшины не получат подъемных для подписания контракта.

Подъемная помощь – это специальные выплаты для военнослужащих, которые меняют место службы из-за назначения на новую должность. Размер выплат составляет месячное денежное довольствие военного, а также дополнительные 50% месячного довольствия за каждого члена его семьи, который переезжает вместе с ним, сообщает Политека.

Однако мобилизованные рядовые и старшины, призванные в армию, не могут рассчитывать на подъемные деньги при смене места службы. Они смогут получить эту помощь только после заключения контракта с Вооруженными силами Украины.

Это касается только тех, кто подписывает долгосрочное соглашение с армией и переходит на постоянную службу. Мобилизированные, служащие на срочной основе, лишены этой выплаты до того, как примут решение продлить службу через контракт. Следует отметить, что подъемная помощь является важной частью поддержки военных, ведь она покрывает расходы на переезд, возникающие при смене места службы. Она помогает не только военному, но и его семье, которая может переехать вместе с ним.

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